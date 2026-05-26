"Делают это каждый день": сотрудница "АТБ" рассказала, как покупатели портят продукты

Продавцы называют это неуважением

Украинские супермаркеты, в частности "АТБ", сталкиваются с порчей товара покупателями. Инциденты с небрежным, а порой и хулиганским отношением к продуктам, по словам продавцов, происходят регулярно.

Об этом написала одна из пользовательниц соцсети Threads. Девушка, делая покупки в "АТБ", заметила странную картину:

кто-то из покупателей, передумав покупать мороженное, выложил его на полку с обычными продуктами, оставив его таять;

на другой полке "красовалась" открытая и отпитая банка газировки.

Порча товара в АТБ.

"Люди, зачем вы так делаете? Если уже передумали покупать мороженое, то можно же отдать его на кассе, чтобы работники успели вернуть товар в холодильник. А о коле я вообще молчу", — возмутилась автор поста.

Пост автора прокомментировала пользовательница, которая представилась продавцом одного из супермаркетов "АТБ". По ее словам, с такими инцидентами она сталкивается ежедневно и по несколько раз.

"Такие ситуации вижу по несколько раз в день. Пренебрежение к работе продавца", — пишет она.

