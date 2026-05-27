Почему у касс в "АТБ" постоянно тесно: ответ может удивить

Узкие кассовые зоны в супермаркетах имеют сразу несколько практических объяснений

Супермаркеты "АТБ" имеют несколько особенностей, одна из которых узкий проход между кассами. Обоснование такого построения может быть разным – от маркетинга до требований безопасности.

Пять причин, почему проходы у касс такие узкие назвал Gemini. Первая из них — во избежание краж.

Из-за узкого прохода в кассовой зоне сложнее пробежать с пакетом или корзиной мимо охраны. Планирование касс с узким проходом заставляет покупателей растянуться и подходить по одному

Вторая – безопасность самих покупателей. Ведь если проходы будут широкими, другие покупатели могут пытаться пройти мимо или прокатить тележку. Это может быть травматично, вызвать пробки или удары по стеллажам вокруг.

Третья причина узких проходов – дополнительное побуждение к импульсивным покупкам. Вы стоите долгое время рядом со стеллажами с батончиками, кофе в пакетах, жевательными резинками и шанс на еще одну покупку растет.

Четвертая причина – в самом формате "АТБ" как дискаунтера. Цель магазина – продать как можно больше товара, поэтому и пространство для этого нужно использовать максимально эффективно. Дополнительная площадь у кассы – потерянный заработок.

Однако есть и историческая, пятая причина – особенность помещений. Открывшиеся давно супермаркеты "АТБ", в основном это "синие" магазины, открывались в отремонтированных гастрономах или помещениях на первых этажах зданий, как не были назначены под такой формат продажи товара, поэтому в них просто трудно сделать просторные проходы у касс. В то же время у более новых "АТБ", в основном "черных" кассовая зона может быть более удобной и более широкой.

Чем длиннее вы у кассы, тем больший шанс, что купите дополнительные товары, специально разложенные на витринах рядом. Эта зона – одна из самых прибыльных в магазинах.