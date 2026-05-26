Простой трюк с рулоном туалетной бумаги, который наполнит ароматную ванну: занимает буквально секунды.

Для этого способа требуется всего два "ингредиента"

Многие замечают, что в дорогих отелях ванные комнаты всегда обладают приятным, чистым и ненавязчивым ароматом. На самом деле такой эффект можно воспроизвести дома с помощью очень простого лайфхака.

Секрет заключается в обычном рулоне туалетной бумаги и в нескольких каплях эфирного масла, как написали в "femcafe". Достаточно нанести 3-5 капель на внутреннюю картонную втулку рулона.

Специалисты советуют выбирать легкие и свежие ароматы – например, эвкалипт, цитрус, лаванду или древесные нотки. Тяжелые или слишком сладкие запахи могут создать чрезмерный эффект и сделать воздух менее приятным, особенно в небольших ванных комнатах.

Капните эфирное масло на туалетную бумагу – и ванна будет пахнуть, как в отеле.

Важно соблюдать меру: избыток эфирного масла не улучшит результат, а наоборот сделает аромат слишком резким. Также наносить средство нужно именно на картонное основание, а не на саму бумагу, чтобы избежать пятен и чрезмерной концентрации запаха.

При необходимости процедуру можно повторять каждые несколько дней, обновляя аромат. Для большего эффекта можно сочетать этот способ с чистыми полотенцами и нейтральным мылом – так создается ощущение настоящей гостиничной свежести.

