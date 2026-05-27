Вирастюка нашли среди водителей BlaBlaCar: сколько стоит поездка с нардепом (фото)

Пользователи сети говорят, что стронгмен подвозит людей уже не первый год

Украинский силач и народный депутат от партий "Слуга народа" Василий Вирастюк зарабатывает через приложение BlaBlaCar. Его пассажиры высоко оценили поездки.

О подобной активности стронгмена стало известно из соцсети Threads, где пользователь _vikarudko поделилась скриншотом из приложения. В комментариях некоторые пассажиры поделились впечатлениями о путешествиях с известным украинцем.

Заметим, попутчики оценили Вирастюка максимально 5 из 5 звезд. Цены у него весьма доступны, а маршрут — "Дубно-Тернополь". Заметим, синяя метка означает "верифицированный профиль".

В комментариях пользователь oliaparasina сообщила, что это очень хороший водитель, который помог добраться до Ровно из Львова. "Поездка прошла классно", — говорит девушка, однако отмечает, что фото сделано в 2019 году.

Другие пассажиры стронгмена тоже поделились впечатлениями, говорят — подвозит людей уже не первый год. Замечают – ему точно не страшно брать пассажиров.

BlaBlaCar — это самая большая в мире онлайн-платформа для поиска автомобильных попутчиков. Это позволяет экономить деньги на бензине.

Что известно о Василии Вирастюке

Василий Вирастюк имеет звание заслуженного мастера спорта Украины. Он неоднократно становился победителем соревнований "Самый сильный человек Украины" — титул брал в 2000, 2001, 2002, 2003, 2006 и 2007 годах. В 2004 году он также получил звание "Самый сильный человек мира". С 15 июня 2021 года является нардепом. У Василия Вирастюка было три брака, он многодетный отец.

Ранее "Телеграф" рассказывал о старшем брате — Романе Вирастюке. Он также был спортсменом и из-за проблем со здоровьем умер в 2019 году.