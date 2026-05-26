"Кто крайний?": какую грубую ошибку совершают украинцы в очередях на кассу "АТБ"

Языковед объяснил распространённую речевую привычку

В очередях у касс супермаркетов, например таких как "АТБ", нередко можно заметить, что покупатели совершают одну и ту же ошибку, когда хотят занять место в очереди. Многие по привычке говорят "кто крайний?", хотя на самом деле это неправильно.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, как грамотно поставить вопрос для уточнения своего места в очереди.

Известный языковед Александр Авраменко в ходе экспресс-урока в эфире "Сніданок з 1+1" объяснил, что выражение "кто крайний" — это неверная форма вопроса. Правильно будет — "кто последний в очереди?".

"Многие люди избегают слова "последний" из-за того, что одно из его значений имеет такой негативный оттенок — ничтожный, худший среди других, плохой. Но зря. Потому что главное значение слова "последний" — тот, что заканчивает собой ряд предметов, явлений, действий. А вот "крайний" — это тот, что с края, с краечка", — пояснил Авраменко.

Крайний используется для обозначения чего-то, что находится на краю, границе или в финальной части чего-то. Например:

крайняя граница поля;

крайний дом на улице;

крайняя точка маршрута.

Как грамотно поставить вопрос для уточнения своего места в очереди. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно по-украински попросить упаковать покупки в "АТБ".