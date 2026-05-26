Украинцы могут бесплатно получать продукты: в каком случае и кому положены

Соцучреждениям и малообеспеченным украинцам разрешили бесплатно раздавать продукты из госрезерва. Помощь может включать хлеб, крупы и макароны.

Об этом говорится в обновленном постановлении Кабмина №328. Согласно сообщению Минэкономики, данное решение будет способствовать усилению продовольственной безопасности в регионах, непрерывной поддержке социальной сферы и оперативному реагированию на вызовы военного времени и чрезвычайных ситуаций в энергетике.

Как работет помощь гражданам

Речь о том, что больницы, школы и детсады, дома-интернаты и социально незащищенные граждане смогут в случае необходимости оперативно и безвозмездно получать продукты из государственных резервов.

На какие территории распространяется постановление

Областные военные администрации и Киевская городская военная администрация теперь будут иметь право оказывать незамедлительную помощь соцучреждениям и уязвимые категории населения.

Какими продуктами обеспечат в случае необходимости

Речь о муке, крупах, макаронных и хлебобулочных изделиях, которые произведены из зерна зарезервированного для обеспечения насущных потребностей людей в регионах в условиях военного положения.

Справка: по состоянию на начало 2026 год в регионах хранится около 14 тыс. тонн пшеницы государственного резерва, которая может быть оперативно использована для этих целей.

Механизм обеспечения

Финансирование переработки зерна в муку и крупы осуществляется за счет средств государственного бюджета. На военные администрации возложены обязанности по подаче заявок, организации процесса переработки и распределению готовой продукции. Порядок выдачи товаров на местах утверждается ими самостоятельно.

Что изменилось в обновленном постановлении

Постановление Кабмина №328 вступило в силу еще в марте 2022 года. Однако в обновленной редакции правительство внесло изменения в документ. Как пишет "Информатор", в первичной редакции он определял порядок бесплатного обеспечения продовольственными и санитарно-гигиеническими товарами населения территорий, где продолжаются активные боевые действия. Теперь механизм охватывает стационарные социальные учреждения по всей стране, а не только прифронтовые общины.

Новыми пп. 10 и 11 п. 4 постановления "Некоторые вопросы обеспечения населения продовольственными товарами в условиях военного положения" от 20 марта 2022 г. № 328 областным, Киевской городской военным администрациям поручено в случае необходимости обеспечить:

1) безвозмездную выдачу муки и/или круп, и/или макаронных изделий, и/или хлеба и хлебобулочных изделий непродолжительного хранения для:

учреждений и учреждений здравоохранения и/или домов-интернатов для пожилых людей и лиц с инвалидностью и/или учебных заведений, принадлежащих к государственной и коммунальной форме собственности;

социально незащищенных лиц, в том числе проживающих на территориях, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией, утвержденного Министерством развития общин и территорий;

2) перевозка зерна и/или отгрузки, перевозки и приемки продукции переработки зерна с компенсацией субъектам хозяйствования стоимости услуг по перевозке зерна и/или отгрузки, перевозки и приемки продукции переработки зерна за счет перевозимого зерна и/или продукции переработки зерна, которая отгружается, перевозится и принимается, стоимость которых должна соответствовать стоимости первичными бухгалтерскими документами.

