Без бетона и кирпича: этим печатным домам не нужен фундамент (фото)

Этот дом весит не больше 600 килограммов

В Нидерландах была создана необычная технология строительства жилья, где основным материалом стал картон. Обычные картонные слои превращаются в полноценные модули домов с кухней и ванной.

Дом создают на заводе с помощью специальной формы: вокруг нее наматывают 24 слоя крепкого картона, которые склеивают экологичным клеем, как пояснили в "dailygalaxy". После этого конструкцию покрывают водонепроницаемой пленкой и отделывают деревянными панелями.

Стенки модульного дома из 24 слоев картона. Фото: dailygalaxy

Сильные стороны таких строительных решений

Несмотря на необычный материал, дом получается крепким и пригодным для жизни. Один модуль весит примерно 500–600 кг и не нуждается в фундаменте. Благодаря этому можно легко перевозить и даже установить за один день.

Каждый модуль имеет компактные размеры, а несколько секций можно соединять между собой, увеличивая пространство. Отдельный блок содержит кухню, душ и туалет, позволяющий сделать жилье полностью автономным.

Утепление обеспечивают растительные материалы, в том числе лен, а наружный слой защищает конструкцию от влаги. По данным разработчиков, влияние такого строительства на окружающую среду значительно меньше, чем у традиционных домов.

Модульный дом для отдыха или жизни. Фото: dailygalaxy

Картонные дома собираются за один день. Фото: dailygalaxy

Такие здания можно частично переделывать

Проект уже используют в разных странах Европы, а некоторые дома даже сдаются в аренду как необычное туристическое жилье. В компании отмечают, что такие конструкции могут служить десятилетиями и в будущем будут частично переделываться.

