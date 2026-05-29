Без бетону та цегли: цим друкованим будинкам не потрібен фундамент (фото)

Цей дім важить не більше 600 кілограмів

У Нідерландах створили незвичайну технологію будівництва житла, де основним матеріалом став картон. Звичайні картонні шари перетворюються на повноцінні модулі будинків із кухнею та ванною кімнатою.

Будинок створюють на заводі за допомогою спеціальної форми: навколо неї намотують 24 шари міцного картону, які склеюють екологічним клеєм, як пояснили в "dailygalaxy". Після цього конструкцію покривають водонепроникною плівкою та оздоблюють дерев’яними панелями.

Стінки модульного будинку з 24 шарів картону. Фото: dailygalaxy

Сильні сторони таких будівельних рішень

Попри незвичайний матеріал, будинок виходить міцним і придатним для життя. Один модуль важить приблизно 500–600 кг і не потребує фундаменту. Завдяки цьому його можна легко перевозити та навіть встановити за один день.

Кожен модуль має компактні розміри, а кілька таких секцій можна з’єднувати між собою, збільшуючи простір. Окремий блок містить кухню, душ і туалет, що дозволяє зробити житло повністю автономним.

Утеплення забезпечують рослинні матеріали, зокрема льон, а зовнішній шар захищає конструкцію від вологи. За даними розробників, вплив такого будівництва на довкілля значно менший, ніж у традиційних будинків.

Модульний будинок для відпочинку або життя. Фото: dailygalaxy

Картонні будинки, що збираються за один день. Фото: dailygalaxy

Такі будівлі можна частково перероблювати

Проєкт уже використовують у різних країнах Європи, а деякі будинки навіть здають у оренду як незвичайне туристичне житло. У компанії зазначають, що такі конструкції можуть служити десятиліттями та в майбутньому частково підлягатимуть переробці.

