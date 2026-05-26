Прощайте, пружинные матрасы: какая практичная замена завоевывает спальни в 2026 году (фото)

Такая мебель имеет прочное основание и очень практична

Сверхпопулярные кровати с пружинными матрасами уходят в прошлое. Их вытесняет новые популярный тренд, который в 2026 году завоевывает все больше спален по всему миру.

Об этом пишет Dumazahrada. По мнению журналистов, новая тенденция будет особенно популярна среди людей, которые ищут практичные решения и не хотят чувствовать себя стесненными в маленьких помещениях. Речь идет о кроватях-платформах с реечным основанием (ламелями).

Такая мебель имеет прочное основание и очень практична с точки зрения здорового сна и вентиляции кровати. Что еще важно, так это то, что данные кровати дополняются выдвижными ящиками. Такое решение обеспечивает стабильность, минималистичный вид и доступную цену.

Кровать с платформой. Фото - Магазин мебели Шопомаг

"Тенденции дизайна интерьера в 2026 году делают акцент на умной мебели, которая практична, легко чистится и создает визуально более легкую атмосферу. Именно поэтому кровати-платформы с фиксированным реечным каркасом и встроенными ящиками становятся все более популярными. Они визуально облегчают и осветляют спальню, так как они не такие высокие, как классические кровати с пружинным блоком. А встроенные ящики обеспечивают лучший доступ к вещам: вместо того чтобы поднимать весь матрас, достаточно просто выдвинуть боковую секцию", — говорится в материале.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем заменить плитку в 2026.