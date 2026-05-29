Люду Янукович внезапно вспомнили добрым словом в Украине

Украинцы хвалят экс-первую леди

Жена президента-беглеца Людмила Янукович, которая сейчас живет в чайном домике в Крыму, стала мемом в Украине еще до того, как это слово появилось в нашем лексиконе. Экс-избранницу Виктора Федоровича внезапно вспомнили добрым словом в 2026 году.

Все началось с поста в Threads. Один из пользователей предложил подписчикам поделиться фотографиями "Известной женщины, которую все не любят, но которая кажется хорошим, искренним или недооцененным человеком". И собственного ответа он долго не искал — прикрепил фото Людмилы Янукович.

Виктор Янукович и Людмила Янукович. Фото из открытых источников

После этого в комментариях началась неожиданная волна "реабилитации" бывшей первой леди. Некоторые пользователи уверяли, что люди, работавшие в Межигорье, якобы всегда отзывались о ней хорошо. Другие писали, что знали ее лично еще до президентских времен и называли "простой" и "доброй" женщиной.

"Все, кто работали в Межигорье, о нем говорят только хорошее";

"Я ее знала лично в детстве – жили в одном доме, она очень хорошая, добрая и простая женщина";

"Неоднократно в "Ашане" встречала ее, когда она собирала на вес овощи… Под новый год встретила в Брокарде с подарками для кого-то. Всегда вежливая и простая";

"Она не пыталась выдавать из себя того, кем не являюсь. Жила свою жизнь, тихо, без пафоса. Не имею никакого негатива к этой женщине".

Особенно "атмосферно" выглядят эти комментарии на фоне того, что сама Людмила Янукович много лет назад исчезла из публичного пространства. После побега Виктора Януковича из Украины она почти не появлялась в СМИ, не давала громких интервью и не пыталась вернуться в публичную жизнь. Поэтому для молодой аудитории она сегодня персонаж из архивных видео и старых телевизионных мемов о "наколотых апельсинках".

Впрочем, в комментариях хватало и тех, кто призвал не романтизировать прошлое. Потому что какой бы "простой" ни казалась Людмила Янукович отдельным людям, ее фамилия для большинства украинцев все равно остается бывшей женой человека, который разворовывал страну.

Хорошо? Это та, которая (Януковича — ред.) поддерживала на Антимайдане и рассказывала русские фейки, воспитала двух у*** опков, а ее муж публично призвал ввести российские войска на территорию Украины?";

"Да, очень простая, ударила об апельсинах наколотых и миллион избирателей Витю кинули".

