Люду Янукович раптово згадали добрим словом в Україні

Українці хвалять експершу леді

Дружина президента-втікача Людмила Янукович, яка зараз живе у чайному будиночку в Криму, стала мемом в Україн ще до того, як це слово з'явилося в нашому лексиконі. Ексобраницю Віктора Федоровича раптово згадали добрим словом у 2026 році

Все почалося з допису у Threads. Один із користувачів запропонував підписникам поділитися фотографіями "відомої жінки, яку всі не люблять, але яка здається хорошою, щирою чи недооціненою людиною". І власну відповідь він довго не шукав — прикріпив фото Людмили Янукович.

Віктор Янукович та Людмила Янукович. Фото з відкритих джерел

Після цього у коментарях почалася несподівана хвиля "реабілітації" колишньої першої леді. Деякі користувачі запевняли, що люди, які працювали в Межигір’ї, нібито завжди відгукувалися про неї добре. Інші писали, що знали її особисто ще до президентських часів і називали "простою" та "доброю" жінкою.

"Всі, хто працювали в Межигір'ї, про неї кажуть тільки хороше";

"Я її знала особисто у дитинстві – жили в одному будинку, вона дуже хороша, добра та проста жінка";

"Неодноразово в "Ашані" зустрічала її, коли вона збирала на вагу овочі… Під новий рік зустріла у Брокарді з подарунками для когось. Завжди чемна і проста";

"Вона не намагалася видавати з себе того, ким не є. Жила своє життя, тихо, без пафосу. Не маю жодного негативу до цієї жінки".

Особливо "атмосферно" виглядають ці коментарі на тлі того, що сама Людмила Янукович багато років тому зникла з публічного простору. Після втечі Віктора Януковича з України вона майже не з’являлася в медіа, не давала гучних інтерв’ю й не намагалася повернутися у публічне життя. Тому для молодшої аудиторії вона сьогодні персонаж із архівних відео та старих телевізійних мемів про "наколоті апельсинки".

Втім, у коментарях вистачало й тих, хто закликав не романтизувати минуле. Бо якою б "простою" не здавалася Людмила Янукович окремим людям, її прізвище для більшості українців усе одно залишається колишньою дружиною людини, яка розкрадала країну.

Хороша? Це та, яка (Януковича — ред.) підтримувала на Антимайдані та розповідала російські фейки, виховала двох у***опків, а її чоловік публічно призвав ввести російські війська на територію України?"

"Так, дуже проста, лупанула про апельсини наколоті і мільйон виборців Вітю покинули".

