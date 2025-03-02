Виктор Викторович Янукович погиб на Байкале

Виктор Викторович Янукович — младшего сына бывшего беглого президента, который похоронен во временно оккупированном Крыму. Его имя нередко появлялось в новостях рядом с отцом, хотя сам он всегда оставался менее публичным лицом. Его гибель в 2015 году стала загадкой для многих, ведь одни считают ее несчастным случаем, а другие — подставным убийством.

Он был народным депутатом от Партии регионов и продвигал пророссийские нарративы. "Телеграф" выяснил, при каких обстоятельствах погиб Виктор Янукович-младший.

Что известно о сыне Януковича

Виктор Янукович-младший родился 16 июля 1981 года. По образованию он был инженером – окончил Донецкий национальный университет. Прославился он в сфере бизнеса и спорта. В частности, активно занимался автогонками — участвовал в чемпионатах Украины по кольцевым гонкам, выступал в профессиональных командах, и даже получал призовые места.

Также Виктор был народным депутатом Украины от Партии регионов в нескольких созывах Верховной Рады. Его политическая деятельность часто воспринималась скептически, ведь некоторые считали его присутствие в парламенте следствием родственных связей, а не личных достижений.

До того, как отправиться в Верховную Раду, сын беглого президента был организатором SMS-референдума "За русский язык". Он заключался в том, чтобы русский язык стал вторым государственным среди молодежи.

При каких обстоятельствах погиб сын Виктора Януковича

Трагическая гибель Виктора Януковича-младшего произошла 20 марта 2015 года. По официальным сообщениям, он утонул в водах озера Байкал в России. По данным, обнародованным российскими СМИ и подтвержденными некоторыми украинскими источниками, Янукович-младший находился за рулем микроавтобуса, который, двигаясь по льду озера, провалился под воду. Вместе с ним в машине было еще несколько человек, которым удалось спастись, но сам Виктор погиб.

Эта смерть вызвала множество слухов и домыслов. Из-за политического статуса семьи Януковичей, их побега в Россию после Революции Достоинства, а также общей атмосферы недоверия, в обществе распространялись версии о возможных политических мотивах гибели или даже инсценировки смерти. Однако никаких официальных подтверждений этого предположения не было.

Похоронили сына Януковича в оккупированном Крыму. Он похоронен в Севастополе, где живет его мать, Людмила Янукович, на Братском кладбище. На похоронах присутствовал и Виктор Янукович-старший. Могила оформлена памятником из черного мрамора, находится под круглосуточной охраной, оборудована камерами и громкоговорителями, а рядом дежурит собака.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила сына Виктора Януковича. Его могила находится под постоянной охраной – она оснащена камерами и громкоговорителями. Ее также охраняет пес. Место погребения напоминает будущий семейный склеп.