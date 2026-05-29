Эпоха навесных шкафов подходит к концу: благодаря этому кухня станет просторнее, а уборка - проще

Существует сразу четыре разных варианта мебели

Дизайнеры все чаще отказываются от классических подвесных кухонных шкафов, предлагая более минималистические и удобные решения для современных интерьеров. Новые подходы делают кухню визуально просторнее, практичнее и легче в уходе.

Обычные верхние шкафы постепенно заменяют глубокие выдвижные ящики и высокие напольные модули, "исчезающие кухни" с системами карманных дверей и высокие шкафы-"кладовые". Какие у них преимущества и как выглядят, написали в "na Тemat".

Глубокие выдвижные ящики и высокие напольные модули

Такой формат позволяет сохранять больше вещей в нижней части кухни, уменьшает нагрузку на стены и делает доступ к посуде гораздо удобнее

Дизайнеры также отмечают, что отказ от навесных конструкций открывает пространство над столешницами, благодаря чему кухня выглядит более светлой и менее захламленной. Кроме того, уборка становится проще, ведь исчезают труднодоступные поверхности, где скапливается пыль и жир.

Современная кухня без навесных верхних шкафов

"Исчезающие кухни" с системами карманных дверей

Такие фасады могут полностью прятать рабочую зону или бытовую технику, оставляя после использования чистое и минималистическое пространство.

Система карманных дверей в современной кухне

Высокие шкафы-"кладовые"

Они заменяют ряд верхних модулей и позволяют эффективно организовать хранение.

Чистый интерьер без визуального загромождения

В результате кухня превращается в более открытое, функциональное и визуально легкое пространство, где каждый элемент продуман.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем заменить устаревший фартук, чтобы не отмывать жир из швов.