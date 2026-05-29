"Свеженький и не использовался". На OLX продают воздух: сколько за него просят (фото)

Креатив продавцов давно стал отдельным явлением в сети

На популярной платформе OLХ нередко попадаются удивительные и забавные объявления, среди которых оказалось и предложение о продажи банки с воздухом из Киева.

Автор уверяет, что цена сформирована максимально честно — банка стоит 200 гривен, а воздух внутри — 5 гривен. Но отдельно купить банку или воздух, как указано в объявлении, не получится.

"Воздух свеженький, не использовался. Хранилсяв банке, поэтому не выветрился. Сама банка в отличном состоянии", — уверяет владелек уникального товара.

При этом, продавец не против поторговаться на другую банку с воздухой из другого города, области или даже страны.

Банка с воздухом из Киева продается на OLX

Интересные факты о продаже воздуха

Банки и бутылки с воздухом — это реальный товар и в разных странах действительно продают воздух из горных или морских районов, или даже "атмосферу" разных известных городов.

Так, к примеру, в 2015 году компания из Канады экспортировала воздух из Скалистых гор в Китай. Тогда в Пекине было зафиксировано двадцатикратное превышение норм загрязнения воздуха и люди не выходили на улицу без респираторов.

Из-за сильного смога обычный чистый воздух быстро стал популярным, а первые партии раскупили за считанные дни. Воздух в Китай они поставляют баллонами, стоимостью 15 $ каждый.

Разные варианты «воздуха в бутылках»

Также могут "консервировать" в банках воздух с концертов известных артистов или спортивных матчей. Обычно такие сувениры являются шуткой, но действительно продаются на аукционах и других площадках.

В 2015 году на платформе eBay появлся пакет воздуха с концерта американского рэпера Канье Уэста. Стоимость лота за пару дней поднялась до $60 тысяч.

Пакет воздуха с концерта Канье Уэста

В Украине также продают сувенирные банки с воздухом. В 2021 году в сети можно біло купить банки с "воздухом родины". Стоимость одной — 40 гривен.

Сувенир "воздух родины"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцы продают б/ушные брекеты. Почему и за сколько их предлагают