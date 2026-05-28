На OLX продают тесты на беременность: вот зачем это могут делать (фото)

Украинцы продолжают удивлять сеть странными товарами на платформе OLX. Ведь сейчас там можно приобрести положительный тест на беременность.

Об этом свидетельствует объявление на портале. Стоимость одного теста – 150 грн.

"Телеграф" обратился к продавцу, чтобы узнать детали. Оказалось, что сейчас теста в наличии нет, но если подождать, он появится. Интересно, что продавцом оказался мужчина по имени Игорь.

В Украине продают положительные тесты на беременность

В описании к товару указано: "Тесты на беременность всегда с положительными впечатлениями+".

Переписка с продавцом. Фото: скриншот

Заметим, что речь идет именно о положительном тесте, то есть две полоски. Однако, какие именно тесты есть: струйные, тест-полоски или электронные, не указано. Вероятнее, учитывая цену и фото, речь идет именно о тест-полосках.

Зачем покупают положительные тесты на беременность

Розыгрыш или пранк. Это одна из самых распространенных причин приобретения такого товара. Иногда женщины таким способом проверяют, как мужчина будет реагировать на пополнение в семье.

Манипуляция. Бывают случаи, когда тесты используют не для шутки, а чтобы шантажировать мужчину.

Театральные постановления или кино. Иногда положительные тесты используют как реквизит для творчества.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине продают грудное молоко для младенцев. Однако лучше его заказывать в специальных банках, где есть сертификация и подтверждение безопасности.