Суп из клубники с вином и лимонный холодник: какие невероятные блюда Галичины мы навсегда потеряли

Украинская традиция холодных супов очень богатая

Когда сегодня говорят о традиционной украинской кухне, чаще всего вспоминают борщ, вареники и сало. Но украинская гастрономическая культура была богаче. Не все знают, что на Галичине еще до Первой мировой войны существовала развитая традиция холодных фруктовых супов. Это были блюда изысканные, ароматные, с добавлением сливок, вина или рома. Сегодня их не готовят ни в ресторанах, ни на домашних кухнях.

Перед Первой мировой войной были широко распространены "зимні зупи" из фруктов. В книге Ольги Франко, невестки Ивана Франко, изданной в 1929 году, зафиксированы рецепты холодных супов из яблок, груш, смородины, малины, вишен, земляники, слив, ежевики, бузины и даже лимона.

Рецепт лимонного холодника выглядит совершенно неожиданно для украинской кухни: натертая цедра двух лимонов, растолчённая с сахаром, заливается литром молока, смешанного с половиной литра сливок, затем к смеси добавляется свежевыжатый сок и всё взбивается в течение часа.

Не менее роскошными выглядят рецепты из "Домашняя кухня" 1910 года Леонтины Лучаковской. Она предлагала холодные супы из яблок, малины, ежевики, слив и груш, а также из шоколада. Примечательно, что одна из версий клубничной зупы предполагала добавление стакана вина, а яблочный холодный суп становился вкуснее с небольшим бокалом рома.

Основатель проекта "Авторская кухня украинская" Оксана Хмара констатирует, что была утрачена целая культура потребления подобных блюд. По её мнению, фруктовые холодные юшки могли бы стать современной, но аутентичной альтернативой десертам.