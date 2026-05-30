Суп із полуниці з вином і лимонний холодник: які неймовірні страви Галичини ми назавжди втратили

Українська традиція холодних супів дуже багата

Коли сьогодні говорять про традиційну українську кухню, найчастіше згадують борщ, вареники та сало. Але українська гастрономічна культура була багатшою. Не всі знають, що в Галичині ще до Першої світової війни існувала розвинена традиція холодних фруктових супів. Це були вишукані, ароматні страви з додаванням вершків, вина або рому. Сьогодні їх не готують ні в ресторанах, ні на домашніх кухнях.

Перед Першою світовою війною на Галичині були широко поширені "зимні зупи" з фруктів. У книзі Ольги Франко, невістки Івана Франка, виданій у 1929 році, зафіксовані рецепти холодних супів з яблук, груш, смородини, малини, вишень, суниць, слив, ожини, бузини і навіть лимона.

Рецепт лимонного холодника виглядає абсолютно несподівано для української кухні: натерта цедра двох лимонів, розтерта з цукром, заливається літром молока, змішаного з пів літра вершків, потім до суміші додається свіжовичавлений сік і все збивається протягом години.

Не менш розкішними виглядають рецепти з "Домашня кухня" 1910 року Леонтини Лучаківської. Вона пропонувала холодні супи з яблук, малини, ожини, слив і груш, а також із шоколаду. Примітно, що одна з версій полуничної зупи передбачала додавання склянки вина, а яблучний холодний суп ставав смачнішим із невеликим келихом рому.

Засновниця проєкту "Авторська кухня українська" Оксана Хмара констатує, що була втрачена ціла культура споживання подібних страв. На її думку, фруктові холодні юшки могли б стати сучасною, але автентичною альтернативою десертам.