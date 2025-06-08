Со светлой Троицей 2025! Красивые открытки и картинки для поздравления родных и близких с праздником

Обязательно поздравьте близких и родных с праздником

Уже в это воскресенье, 8 июня, православные христиане и греко-католики будут отмечать светлый праздник Троицы. Этот праздник – символ обновления природы. Отмечается он в пору, когда все зеленеет, поэтому в народе его еще называют Зелеными праздниками.

В этот день украинцы украшают свои дома разными травами. В основном, аиром. Дом наполняется приятным ароматом и смотрится по-особому.

Этот праздник – прекрасный случай напомнить родным и близким, как сильно вы их любите и поздравить с Троицей. В этом вам поможет красивая открытка, которую вы вышлете в мессенджере.

"Телеграф" собрал для вас самые красивые картинки, чтобы вы могли поздравить тех, кто вам дорог. Отправьте яркую открытку маме, бабушке, дедушке, коллеге или другу — и вы точно вызовете улыбку

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему на Троицу лучше не посещать могилы родных. Часто люди планируют отправиться на кладбище на Троицу, принести цветы и помянуть.