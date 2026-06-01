Многих пенсионеров ждут солидные доплаты в июне: кто и сколько получит денег

Изменения коснутся работающих пенсионеров и тех, кто достиг определенного возраста

В июне для пенсионеров Украины и Киева, в частности, произойдет несколько изменений.

Часть пенсионеров получит большую выплату. Это касается только тех, кто продлил трудовую деятельность и проработал еще 24 месяца. Для таких пенсионеров в апреле был перерасчет выплат, но из-за бюрократических особенностей, средства повышения пенсии они получат только в июне сразу за три месяца: апрель, май и июнь.

Важно также, что в июне пенсионеры, пересекшие возрастную границу в 70, 75 и 80 лет получат возрастные надбавки. Они назначаются с месяца, на который приходится день рождения, и в этот месяц выплачиваются в пропорциональном размере к количеству дней. С 70 лет доплата составляет 300 грн до базовой пенсии, с 75 0456, с 80 — 570 грн. Выплаты не суммируются.

Для пенсионеров Киева важно знать еще об одной смене — региональные "горячие линии" ПФУ больше не работают. Получить консультацию можно через единый контакт-центр. Работает он в понедельник-пятницу с 8.00 до 20.00, а в субботу с 8.00 до 14.00, воскресенье выходной.

Номера ПФУ для обращений граждан:

0 800 503 753 (бесплатно);

(044) 281-08-70;

(044) 281-08-71.

Июнь — последний месяц, когда можно воспользоваться деньгами, полученными до 1 мая. Для тех, кто получил после 1 мая, есть два месяца, иначе могут "сгореть".