Укр

Ни одна не носит его фамилию. Как выглядят дочери Путина и кем они работают (фото)

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Владимир Путин Новость обновлена 01 июня 2026, 13:19
Владимир Путин

Воронцова и Тихонова занимают должности в разных сферах

Ни одна из дочерей Владимира Путина никогда публично не носила его фамилию, а сам российский диктатор многие годы скрывает их родственные связи.

Официально в браке с Людмилой Путиной у него родились две дочери — Мария и Катерина. "Телеграф" рассказывает, что известно о дочерях Путина и как они выглядят.

Старшая дочь

Мария Воронцова родилась 28 апреля 1985 года в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург). Она получила биологическое образование в Санкт-Петербургском государственном университете, а в 2011 году окончила обучение на факультете фундаментальной медицины Московского государственного университета.

Мария Воронцова

Она является кандидатом медицинских наук и врачом-эндокринологом. Воронцова занимается биомедициной и специализируется на исследованиях в области эндокринной системы, отвечающей за гормональную регуляцию. Также известно, что она является совладелицей компании, участвующей в реализации одного из крупных частных инвестиционных проектов в российской сфере здравоохранения. Кроме того, по неподтвержденным слухам, известно о ее возможной роли в качестве советника Путина в сфере генетических технологий.

Мария Воронцова

Мария была замужем за нидерландским бизнесменом Йорритом Фаассеном. Сообщается, что у пары может быть двое детей, однако эта информация официально не подтверждена. Точные обстоятельства и время расставания пары остаются неизвестными.

Мария Воронцова муж Йоррит Фаассен
Мария Воронцова и Йоррит Фаассен

Младшая дочь

Катерина Тихонова родилась 31 августа 1986 года в Дрездене (Германия). Вместо отцовской фамилии взяла модифицированное отчество своей бабушки по материнской линии — Екатерины Тихоновны Шкребневой.

По образованию — физик-математик, руководитель научно-образовательного фонда "Иннопрактика" и ряда структур при МГУ. В молодости она профессионально занималась акробатическим рок-н-роллом и участвовала в мировых чемпионатах.

Катерина Тихонова

Также сообщалось, что она якобы стала совладелицей крупного предприятия, занимающегося производством дронов, применяемых против украинцев. В мае 2025 года появились данные о том, что Тихонова рассматривается как возможная преемница Путина на посту главы Кремля.

Катерина Тихонова

Екатерина Тихонова, по сообщениям СМИ, была замужем за сыном близкого соратника Путина Кириллом Шамаловым. Их брак якобы распался к началу 2018 года. Позже в прессе появлялись сведения о ее отношениях с женатым балетмейстером Игорем Зеленским. Журналисты также сообщали о возможной общей дочери пары, родившейся в 2017 году.

Екатерина Тихонова муж Игорь Зеленский
Екатерина Тихонова и Игорь Зеленский

Напомним, "Телеграф" ранее выяснял, что известно о сыновьях Владимира Путина и Алины Кабаевой. Также мы писали, где живет и как выглядит внебрачная дочь Путина Луиза Розова.

Теги:
#Владимир Путин #Катерина Тихонова #Мария Воронцова