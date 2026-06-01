Ни одна не носит его фамилию. Как выглядят дочери Путина и кем они работают (фото)

Воронцова и Тихонова занимают должности в разных сферах

Ни одна из дочерей Владимира Путина никогда публично не носила его фамилию, а сам российский диктатор многие годы скрывает их родственные связи.

Официально в браке с Людмилой Путиной у него родились две дочери — Мария и Катерина. "Телеграф" рассказывает, что известно о дочерях Путина и как они выглядят.

Старшая дочь

Мария Воронцова родилась 28 апреля 1985 года в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург). Она получила биологическое образование в Санкт-Петербургском государственном университете, а в 2011 году окончила обучение на факультете фундаментальной медицины Московского государственного университета.

Она является кандидатом медицинских наук и врачом-эндокринологом. Воронцова занимается биомедициной и специализируется на исследованиях в области эндокринной системы, отвечающей за гормональную регуляцию. Также известно, что она является совладелицей компании, участвующей в реализации одного из крупных частных инвестиционных проектов в российской сфере здравоохранения. Кроме того, по неподтвержденным слухам, известно о ее возможной роли в качестве советника Путина в сфере генетических технологий.

Мария была замужем за нидерландским бизнесменом Йорритом Фаассеном. Сообщается, что у пары может быть двое детей, однако эта информация официально не подтверждена. Точные обстоятельства и время расставания пары остаются неизвестными.

Мария Воронцова и Йоррит Фаассен

Младшая дочь

Катерина Тихонова родилась 31 августа 1986 года в Дрездене (Германия). Вместо отцовской фамилии взяла модифицированное отчество своей бабушки по материнской линии — Екатерины Тихоновны Шкребневой.

По образованию — физик-математик, руководитель научно-образовательного фонда "Иннопрактика" и ряда структур при МГУ. В молодости она профессионально занималась акробатическим рок-н-роллом и участвовала в мировых чемпионатах.

Также сообщалось, что она якобы стала совладелицей крупного предприятия, занимающегося производством дронов, применяемых против украинцев. В мае 2025 года появились данные о том, что Тихонова рассматривается как возможная преемница Путина на посту главы Кремля.

Екатерина Тихонова, по сообщениям СМИ, была замужем за сыном близкого соратника Путина Кириллом Шамаловым. Их брак якобы распался к началу 2018 года. Позже в прессе появлялись сведения о ее отношениях с женатым балетмейстером Игорем Зеленским. Журналисты также сообщали о возможной общей дочери пары, родившейся в 2017 году.

Екатерина Тихонова и Игорь Зеленский

