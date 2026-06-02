Ламинат и паркет уходят в прошлое: какое покрытие почти не изнашивается и не боится влаги

Забудете про скрип и царапины

Еще недавно это покрытие считали выбором для складов и гаражей, но сейчас его все чаще можно увидеть в обычных квартирах и домах. Оно не боится влаги, выдерживает большие нагрузки и почти не нуждается в уходе.

Речь идет о полу из бетона. Какие у него "плюсы" и "минусы", написали в "ofeminin".

Преимуществ в ней больше, чем недостатков

Популярность такого решения объясняется не только современным видом. Владельцы жилья все чаще ищут практические материалы, которые просты в уходе и выдерживают ежедневные нагрузки.

Кроме того, такое покрытие создает ровную поверхность без порогов и стыков, что помогает зрительно увеличить пространство. Особенно хорошо оно подходит для квартир с открытой планировкой и современным дизайном.

Среди преимуществ еще высокая прочность. Такие полы не боятся влаги, не скрипят, хорошо выдерживают передвижение мебели и активное ежедневное использование. Именно поэтому они все чаще рассматриваются как альтернатива ламинату или паркету.

Впрочем, есть и недостатки. Промышленный пол обычно более холодный на ощупь, поэтому для большего комфорта часто используют систему подогрева или ковры. Кроме того, при монтаже важно соблюдать технологию, ведь исправить ошибки после укладки будет сложно.

Такие полы доступны не только в сером цвете

Производители предлагают разные цвета, фактуры и декоративные покрытия, которые легко сочетаются с деревом, текстилем и современной мебелью.

