Старые диваны переезжают на дачу или в гараж: новая трендовая мебель более удобна и комфортна

Это идеальный вариант для переездов

Привычные большие диваны, годами стоявшие в гостиных, постепенно теряют популярность. Им на смену приходит новый формат мебели, который можно менять под себя и даже легко унести с собой при переезде.

Такую мебель заменяют на модульные диваны, которые уже стали популярными во многих странах и быстро набирают популярность в Европе. Об этом написали в "dum zahrada".

Главная идея такой меблировки – гибкость. Модульный диван состоит из отдельных частей, которые можно легко переставлять, комбинировать или разъединять. Это особенно удобно при переезде: вместо одного большого предмета мебели у вас будет несколько легких элементов, которые проще транспортировать и адаптировать к новому пространству.

Как выглядит модульный раскладной диван.

Такие диваны подходят к разным интерьерам и позволяют изменять конфигурацию комнаты без лишних затрат. При необходимости их можно даже разместить в разных помещениях, используя отдельные модули как самостоятельные элементы.

Еще одно преимущество – комфорт. Модульные диваны созданы для расслабленного отдыха и хорошо соответствуют современному тренду на уютные, "лаунжные" интерьеры. Они выглядят стильно и одновременно остаются практичными.

