Продаете вещи на OLX? Скоро будет действовать жесткий контроль онлайн-торговли и новые лимиты

Нововведения заработают не сразу, есть время упорядочить свою деятельность

Украинцев, которые продают товар или даже собственные вещи через платформу OLX, могут ждать неприятные неожиданности, когда принятый ВР за основу законопроект №15111-д вступит в силу. Чтобы не попасть в неприятности с налоговой, важно ясно понимать новые правила и когда продажа товаров на OLX или других платформах становится предпринимательством.

Одним из нововведений, которые предусматривает законопроект №15111-д, является внедрение европейской директивы DAC7 — международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Предполагается, что изменения начнут действовать с начала 2027 года. Все участники рынка, таким образом, имеют время адаптировать свою деятельность и бизнес-процессы под новые условия.

Как пояснила "Телеграфу" адвокат, руководитель ЮК "Prima Leader Group" Дина Дрыжакова, согласно Хозяйственному кодексу Украины (ст. 42), предпринимательство — это самостоятельная, инициативная, систематическая деятельность на собственный риск с целью получения прибыли.

Есть три главных признака, по которым налоговая и суды квалифицируют продажи как бизнес:

Систематичность – главный маркер. Верховный Суд и ГНС обычно считают систематической деятельность, если сделки по продаже были осуществлены три и более раза в течение календарного года.

Перепродажа ради прибыли. Если вы покупаете (заказываете ли из Китая/контрабандой) вещи специально для того, чтобы продать подороже — это 100% предпринимательство.

Однотипность и объемы: продажа 20 одинаковых новых чехлов для телефонов или регулярное обновление "ростовок" одежды однозначно указывает на коммерцию.

Признаки предпринимательской деяльности. Инфографика: "Телеграф"/ИИ

Что считается продажей подержанных (личных) вещей

В то же время человек имеет право продать свой старый диван, детскую коляску, из которой вырос ребенок, или ношеную куртку. Такие продажи не считаются предпринимательством, если:

вещи продаются поштучно и они разнотипны

они не покупались с целью заработка на разнице цен

Что ожидает продавцов из OLX после введения европейской директивы DAC7

Она предусматривает автоматический обмен данными маркетплейсов с налоговой. Цифровые платформы (OLX, Prom и т.п.) обязаны будут фиксировать доходы пользователей.

"Если физлицо делает более 30 сделок в год или сумма продаж превышает €2000, эти данные автоматически заинтересуют ГНС", — пояснила Дина Дрыжакова.

В то же время, по ее словам, правительство активно продвигает льготные режимы для онлайн-продавцов без открытия ФЛП (с лимитом около 36,3 тыс. грн в год без налогов, и спецставкой 5% НДФЛ + военный сбор). Однако это касается именно легализованного учета.

Как писал "Телеграф", ранее налоговая объяснила, когда украинцам следует отчитываться за доходы с маркетплейсов. Продажа индивидуального имущества (личных вещей) на платформах маркетплейсов, таких как OLX, Prom и других, не является объектом контроля со стороны Государственной налоговой службы (ГНС).