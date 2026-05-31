Правда ли, что продавцы в "АТБ" все неприветливы? Кассир рассказала интересную правду

Дело совсем не в настроении

В социальных сетях разгорелась оживленная дискуссия вокруг культуры обслуживания в одной из крупнейших украинских торговых сетей – "АТБ". Поводом для обсуждения стала жалоба покупателя на тотальную неприветливость персонала, впоследствии переросшую в откровенный разговор о реальных условиях труда кассиров.

Разговор между кассиршей и комментаторами возник на популярной платформе Reddit. Один из пользователей под ником notsohorny92 пожаловался на поведение сотрудников магазина.

"Почему кассиры в АТБ так неприветливы? Всегда здороваюсь, а в ответ опускают глаза или агрессивно пробивают мой товар", — спрашивает комментатор.

Сообщение быстро набрало популярность и привлекло внимание как рядовых покупателей, так и людей, знакомых с системой изнутри. На этот вопрос ответила кассирша магазина.

Что говорят сами работники

Пользователь под ником "Who_i_001" отметила, что руководство компании действительно требует от персонала соблюдения стандартов сервиса. Администрация призывает быть приветливыми и общаться исключительно по установленным правилам (скриптам). В то же время, она признает, что многое зависит от конкретной личности.

Наибольшую поддержку среди пользователей получило мнение о том, что эмоциональное выгорание и "агрессивное" пробивание товаров — прямое следствие тяжелых условий труда и низкой мотивации.

Пользователь под ником "rez0n" очертил причину неудовлетворения кассиров:

"Дело в том, что нужно людям достойно оплачивать работу и не вешать на них все косяки, тогда они будут идти на смену с хорошим настроением, а не как на каторгу", — пишет он.

Он также добавил, что если агрессия или безразличие становятся системным явлением для всего персонала, то виновниками являются не сами работники, а созданные для них условия труда: недостаточная заработная плата, система штрафов и колоссальная физическая и психологическая нагрузка в течение многочасовых изменений.

