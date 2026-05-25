Забудете о муравьях на огороде или в саду: украинец поделился рабочим методом (видео)

В комментариях добавили еще несколько лайфхаков

Украинец в сети поделился лайфхаком, как выводит муравьев на огороде и саду. По его словам, для этого способа не нужно что-либо дополнительно покупать.

Рецепт противодействия муравьям мужчина опубликовал в Instagram. По его словам, этим способом он уже не один год травит насекомых.

"Чтобы выгнать муравьев с участка, вам понадобится манка и сода", – объясняет автор.

Эти ингредиенты следует смешать в пропорции 1:1, то есть полстакана манки на полстакана соды. Образованной смесью посыпать места скопления муравьев. По словам автора, манки можно взять больше. Посыпать нужно щедро, как показано на видео.

"Так они за пару дней наедятся этой манки и погибнут", — говорит автор.

В комментариях пользователи делились своими способами борьбы с муравьями. Кто-то говорил, что хорошо помогает корица и кипяток. Их нужно засыпать на место, где живут насекомые. Некоторые люди отмечали, что якобы манка с содой не работают. Люди писали:

Собирают яйца и идут в другое место.

Я корицей посыпала в теплице, помогло.

И ходят по той марке с содой и смеются

Не работает. Это неправда.

Я выжигал.

И пшено тоже полная фигня, самое действенное – это кипяток.

