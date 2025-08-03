Там есть даже замок и древние легенды: что известно о "сатанинских" населенных пунктах Украины

Любителям мистических мест стоит обратить на них внимание чисто из-за названия

В Украине есть огромное количество населенных пунктов с необычными названиями. Некоторые из них звучат забавно, а другие навеивают ассоциации с мистикой.

Например, в Хмельницкой области есть село с названием Сатановка. Хотя может показаться, что название как-то отсылается на темного властелина преисподней, но у местных жителей другое мнение.

Если присмотреться к гербу села, то можно заметить, что он отдаленно напоминает щит римского легионера. Согласно местной легенде, именно они основали поселение, а название происходит от фразы на латыни "Sat an non" (можно перевести, как вопрос "Удовлетворяет ли (это место) или нет?").

Герб Сатановки

Село с населением в 500 человек находится в районе, где находят артефакты Черняховской археологической культуры (I–V века н. э.). Речь идет о разрозненных племена гетов, готов и сарматов, которые имели торговые связи с Римом. Ученые нередко находили тут римские артефакты, но следов долгосрочного пребывания здесь легионеров зафиксировано не было. Так что римское происхождение Сатановки скорее всего является лишь красивым мифом.

Вид на Сатановку в Хмельницкой области

И все же темные силы?

А если серьезно, то у столь мрачного названия действительно могут быть церковные корни, особенно если жители когда-то расстроили чем-то местного священника. К тому же совсем рядом находится городок Сатанов с населением в 2,5 тысячи человек и связь его названия с "нечистыми силами" это один из вариантов, которые обсуждаются в кругах профильных специалистов.

Сатановский замок, сюда можно было бы поселить украинского Дракулу

К слову, городок впервые упоминается в 1404 году, то есть никаких римских легионов там уже тысячу лет быть не могло.

Но есть и другие варианты происхождения, например:

от готских слов "sough" или "sau" — обозначающих звук течения воды, ведь населенный пункт находится возле реки Збруч;

от шведского "satt" (сидеть) — как обозначения места проживания правителя или места расположения военного лагеря;

от румынского "satu nou" — что прямо переводится как "Новая деревня".

Сатанов это древний и красивый городок

Еще одна в Черкасской области

Примечательно, что это не единственная Сатановка в Украине. Вторая находится в Черкасской области и там проживает примерно 1100 человек.

У черкасской Сатановки нет красивой легенды о римском происхождении, да и вообще в сети подозрительно мало информации об истории этого населенного пункта. Так что если где-то и откроются врата в Обливион, то вы уже знаете, где их искать в первую очередь.

Черкасская Сатановка подозрительно ничем не примечательна

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