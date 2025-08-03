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Там есть даже замок и древние легенды: что известно о "сатанинских" населенных пунктах Украины

Автор
Геннадий Лубенец
Дата публикации
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Автор
В Сатанове даже есть курорт Новость обновлена 03 августа 2025, 18:26
В Сатанове даже есть курорт

Любителям мистических мест стоит обратить на них внимание чисто из-за названия

В Украине есть огромное количество населенных пунктов с необычными названиями. Некоторые из них звучат забавно, а другие навеивают ассоциации с мистикой.

Например, в Хмельницкой области есть село с названием Сатановка. Хотя может показаться, что название как-то отсылается на темного властелина преисподней, но у местных жителей другое мнение.

Если присмотреться к гербу села, то можно заметить, что он отдаленно напоминает щит римского легионера. Согласно местной легенде, именно они основали поселение, а название происходит от фразы на латыни "Sat an non" (можно перевести, как вопрос "Удовлетворяет ли (это место) или нет?").

Герб Сатановки
Герб Сатановки

Село с населением в 500 человек находится в районе, где находят артефакты Черняховской археологической культуры (I–V века н. э.). Речь идет о разрозненных племена гетов, готов и сарматов, которые имели торговые связи с Римом. Ученые нередко находили тут римские артефакты, но следов долгосрочного пребывания здесь легионеров зафиксировано не было. Так что римское происхождение Сатановки скорее всего является лишь красивым мифом.

Сатановка, Хмельницкая область
Вид на Сатановку в Хмельницкой области

И все же темные силы?

А если серьезно, то у столь мрачного названия действительно могут быть церковные корни, особенно если жители когда-то расстроили чем-то местного священника. К тому же совсем рядом находится городок Сатанов с населением в 2,5 тысячи человек и связь его названия с "нечистыми силами" это один из вариантов, которые обсуждаются в кругах профильных специалистов.

Сатановский замок
Сатановский замок, сюда можно было бы поселить украинского Дракулу

К слову, городок впервые упоминается в 1404 году, то есть никаких римских легионов там уже тысячу лет быть не могло.

Но есть и другие варианты происхождения, например:

  • от готских слов "sough" или "sau" — обозначающих звук течения воды, ведь населенный пункт находится возле реки Збруч;
  • от шведского "satt" (сидеть) — как обозначения места проживания правителя или места расположения военного лагеря;
  • от румынского "satu nou" — что прямо переводится как "Новая деревня".
Сатанов
Сатанов это древний и красивый городок

Еще одна в Черкасской области

Примечательно, что это не единственная Сатановка в Украине. Вторая находится в Черкасской области и там проживает примерно 1100 человек.

У черкасской Сатановки нет красивой легенды о римском происхождении, да и вообще в сети подозрительно мало информации об истории этого населенного пункта. Так что если где-то и откроются врата в Обливион, то вы уже знаете, где их искать в первую очередь.

Сатановка, Черкасская область
Черкасская Сатановка подозрительно ничем не примечательна

Ранее "Телеграф" рассказывал, откуда Львов получил свое название. Большое количество каменных львов в городе здесь ни при чем.

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#Черкасская область #Хмельницкая область #География