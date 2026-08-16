Эти 10 профессий могут исчезнуть в Украине уже скоро: проверьте список

Некоторым специалистам придется переучиваться

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Искусственный интеллект и автоматические системы постепенно заменяют людей на отдельных должностях по всему миру. То, что раньше делали люди, теперь находится в зоне ответственности мобильных приложений и аппаратов самообслуживания.

"Телеграф" попросил нейросеть Chat GPT назвать топ 10 профессий, которые могут исчезнуть в Украине в ближайшее время.

По ее словам, в ближайшие 3–5 лет часть специальностей автоматизация может вытеснить почти полностью, в то время как у других ИИ заберет преимущественно рутинные задачи, оставив человеку более сложные функции.

Профессии, которые могут практически исчезнуть

1. Операторы ввода данных

Такие специалисты представляют одну из самых уязвимых профессий. Перенос информации из документов в базы, заполнение стандартных форм, проверку и сортировку данных все легче автоматизировать. Операторы ввода данных относятся к профессиям, для которых Всемирный экономический форум (ВЭФ) прогнозирует самое быстрое сокращение к 2030 году.

2. Банковские кассиры

Для Украины этот процесс особенно заметен из-за развития мобильного банкинга. Платежи, переводы, обмен валют, открытие части банковских продуктов и другие стандартные операции можно осуществлять без работника отделения. В глобальном прогнозе ВЭФ банковские кассиры — среди профессий с наибольшими темпами сокращения.

3. Телемаркетологи

Работников, которые звонят клиентам, чтобы проговорить стандартный текст, проще заменить голосовыми системами на основе ИИ. Алгоритм может одновременно совершать множество звонков, распознавать ответы собеседника и адаптировать сценарий разговора.

Колцентр. Фото: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

4. Работники, выполняющие стандартные почтовые операции

Под большим риском не курьеры и работники логистики, а специалисты, занятые преимущественно оформлением, сортировкой и обработкой стандартных отправлений. В рейтинге ВЭФ почтовые операторы оказались среди самых быстро сокращающихся профессий.

Профессии не исчезнут, но людей понадобится меньше

1. Кассиры

Кассы самообслуживания, мобильные приложения и автоматизированные системы оплаты постепенно уменьшают потребность в кассирах. Полностью профессия в ближайшее время вряд ли исчезнет, но одному работнику достаточно контролировать несколько касс самообслуживания вместо обслуживания покупателей на одной обычной кассе.

Супермаркет. Фото: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

2. Операторы колл-центров и первой линии поддержки

Стандартные вопросы типа "где мой заказ", "сколько стоит услуга" или "как изменить тариф" уже способны обрабатывать чат-боты и голосовые помощники. Люди будут оставаться необходимыми для нестандартных ситуаций, конфликтов и сложных консультаций.

3. Бухгалтеры

Речь идет, прежде всего, о специалистах, работа которых состоит из рутинного учета: внесение первичных документов, формирование типовых счетов, расчетов и отчетов. Автоматизированные системы могут забрать значительную часть этих операций. В то же время бухгалтеры, работающие со сложным налогообложением, аудитом, финансовым анализом и ответственностью за решение, будут оставаться востребованными.

4. Секретари и административные помощники

ИИ уже может составлять письма, готовить документы, планировать встречи, делать краткие итоги совещаний и искать необходимую информацию. Поэтому один административный работник сможет выполнять объем работы, для которого раньше могли понадобиться несколько человек.

5. Графические дизайнеры рутинного сегмента

Профессиональные дизайнеры не исчезнут, однако простые баннеры, рекламные креативы, фоны, ресайзы и несложные иллюстрации будут все чаще создавать генеративные системы. Больше всего это ударит по специалистам, выполняющим дешевые и стандартизированные заказы.

6. Работники печатной отрасли

Здесь главной причиной является не только ИИ, но и общая цифровизация. Документы, реклама, счета, билеты и медиа переходят в электронный формат, поэтому потребность в части традиционных полиграфических специальностей постепенно сокращается.

Кто, напротив, останется нужным

Цифровой ум отмечает наличие важного парадокса – по его мнению, автоматизация не обязательно будет означать массовую безработицу в Украине. Из-за демографических потерь, миграции и последствий войны страна может столкнуться прежде всего с дефицитом работников.

Поэтому наиболее устойчивыми будут профессии, где необходимы физическое присутствие, сложная ручная работа, ответственность за решение или непосредственное взаимодействие с людьми. В частности, гораздо сложнее автоматизировать работу электриков, сантехников, строителей, механиков, водителей и операторов сложной техники, а также значительную часть профессий в сфере ухода и образования.

Сантехник. Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Таким образом, главное изменение ближайших лет будет не в том, что десятки профессий внезапно исчезнут. Как отмечает модель, быстрее всего будут исчезать рабочие места, где человек выполняет простые, повторяющиеся операции. А во многих других профессиях ИИ станет инструментом, благодаря которому один работник сможет выполнять работу несколько человек.

Ранее "Телеграф" спросил у нейросети Gemini, мигранты из какой страны имеют больше шансов интегрироваться в Украине. ИИ указал на то, что при оценке этого вопроса эксперты обычно анализируют две составляющие. Это скорость экономического эффекта и легкость социальной интеграции.