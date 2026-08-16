Путин ходит с охранниками в туалет: один из них собирает его биологические отходы в чемодан - зачем?

Этот "чемоданчик" с биоматериалами сразу отправляется в Москву

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Владимир Путин настолько боится утечки информации о своем здоровье, что за ним во время зарубежных поездок могут следовать охранники даже в туалет. Один из сопровождающих, по этой версии, отвечает за особенно необычную задачу — собирает биологические отходы российского президента и увозит их с собой в специальном чемодане.

Журналисты "Навальный LIVE" в своем сюжете вспоминают историю, о которой еще в 2022 году писало французское издание Paris Match. Тогда журналисты сообщали, что в зарубежных поездках Путина сопровождает специальный сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО), которому поручено собирать его мочу и экскременты. Их помещают в специальные пакеты, а затем вывозят в Россию.

В сюжете также обращают внимание на эпизод с саммитом "нормандской четверки" в Париже в 2019 году. Корреспондент BBC Джона Фишер тогда заметил, что Путина к туалету сопровождала целая группа охранников. На выходе один из них держал чемодан.

За Путиным идет человек с "чемоданчиком"

Зачем Кремлю может понадобиться такая процедура? Версия, которую приводили авторы расследования 2022 года, заключается в стремлении не допустить попадания образцов биоматериалов Путина к иностранным спецслужбам. По ним потенциально можно расшифровать ДНК, узнать обо всех болезнях и лекарствах или даже найти дальних родственников и внебрачных детей.

Напомним, чтобы не быть отравленным, Путин носит с собой специальную термо-кружку. Впервые она появилась на публике после аннексии украинского Крыма.