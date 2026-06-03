Не спешите нести на помойку: как пенопластовые лотки помогут в доме, на огороде и даже сэкономить деньги

Есть шесть полезных способов повторного использования

Лотки из пенопласта, в которых обычно продают мясо, чаще всего оказываются в мусорнике. Однако этот легкий и влагостойкий материал может пригодиться в быту, если дать ему вторую жизнь.

Такие способы помогают не только уменьшить количество мусора, но и более рационально использовать вещи. Детальнее об этих лайфхаках рассказали в издании "Los Andes 142".

Как можно использовать пенопластовые лотки дома

Огород

Одно из самых популярных применений – использование таких лотков для выращивания рассады. Они хорошо подходят как простые миниконтейнеры для семян и молодых растений.

Органайзеры

Также их часто применяют в качестве органайзеров для мелочей. В них удобно хранить шурупы, косметику или другие мелкие вещи, обычно создающие беспорядок.

Тарелочка для цветка

Еще один вариант – использование в качестве подложки под вазоны. Это помогает защитить поверхности от влаги и пятен.

Рисование

В домашних творческих проектах лотки могут служить поддонами для красок или смешивания материалов. Их легко мыть или просто выбросить после использования.

Утепление

Некоторые также используют пенопласт как утеплитель для мест, где находятся животные, ведь он помогает сохранять тепло.

Детское творчество

Кроме того, материал подходит для детских изделий – его легко резать, окрашивать и использовать для творчества.

Как использовать пенопластовые лотки. Фото: Сгенерированное ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как использовать старую футболку с пользой.