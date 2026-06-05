Свободно ли сердце Владимира Кличко? Экс-чемпион дал неожиданный ответ (видео)

Кличко-младший ответил в стиле брата Виталия

Личная жизнь легендарного украинского боксера, бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Владимира Кличко всегда оставалась одной из самых закрытых тем для поклонников и журналистов. 50-летний мужчина практически не комментирует личные отношения.

Во время разговора с украинской журналисткой Тамарой Кирилюк Владимир получил прямой вопрос: свободно ли сейчас его сердце. Впрочем, он не стал давать однозначного ответа.

Похоже, спортсмен решил уйти от конкретики и ответил в стиле своего старшего брата, мэра Киева Виталия Кличко. На вопрос о личной жизни спортсмен с улыбкой отметил, что об этом стоит спросить не его, а его сердца.

Нужно спросить у сердца. Нужно иметь большое сердце, так что я надеюсь, что оно у меня большое Владимир Кличко

Таким образом, Кличко так и не подтвердил, находится ли сейчас в отношениях, оставив пространство для догадок.

Что известно о личной жизни Владимира Кличко?

Личная жизнь Владимира Кличко складывалась непросто. В 1996 году он женился на украинской модели Александре Авизовой, однако этот брак длился недолго — супруги расстались уже через полтора года.

Александра Авизова

Самыми известными стали отношения боксера с американской актрисой Хайден Панеттьер. Пара неоднократно расходилась и сходилась снова, а в 2014 году у них родилась дочь Кая-Евдокия. Несмотря на помолвку, до свадьбы дело так и не дошло, а впоследствии знаменитости окончательно разошлись.

Хайден Панеттьер и Владимир Кличко. Фото: Getty Images

До начала полномасштабной войны дочь Кличко проживала в Киеве вместе с ним и бабушкой. Сам Владимир редко делится подробностями личной жизни и почти не появляется на публике в компании возможных избранниц.