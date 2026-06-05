Чи вільне серце Володимира Кличка? Ексчемпіон дав несподівану відповідь (відео)

Кличко-молодший відповів у стилі брата Віталія

Особисте життя легендарного українського боксера, колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Володимира Кличка завжди залишалося однією з найзакритіших тем для шанувальників і журналістів. 50-річний чоловік практично не коментує особисті стосунки.

Під час розмови з українською журналісткою Тамарою Кирилюк Володимир отримав пряме запитання: чи вільне зараз його серце. Втім, він не став давати однозначної відповіді.

Схоже, спортсмен вирішив уникнути конкретики та відповів у стилі свого старшого брата, мера Києва Віталія Кличка. На запитання про особисте життя спортсмен із посмішкою зазначив, що про це варто запитати не в нього, а в його серця.

Потрібно запитати в серця. Потрібно мати велике серце, тож я сподіваюся, що воно в мене велике Володимир Кличко

Таким чином Кличко так і не підтвердив, чи перебуває зараз у стосунках, залишивши простір для здогадок.

Що відомо про особисте життя Володимира Кличка?

Особисте життя Володимира Кличка складалося непросто. У 1996 році він одружився з українською моделлю Олександрою Авізовою, однак цей шлюб тривав недовго — подружжя розлучилося вже за півтора року.

Олександра Авізова

Найвідомішими стали стосунки боксера з американською акторкою Гайден Панеттьєр. Пара неодноразово розходилася та сходилася знову, а у 2014 році у них народилася донька Кая-Євдокія. Попри заручини, до весілля справа так і не дійшла, а згодом знаменитості остаточно розійшлися.

Гайден Панеттьєрі і Володимир Кличко. Фото: Getty Images

До початку повномасштабної війни донька Кличка проживала у Києві разом з ним та бабусею. Сам Володимир рідко ділиться подробицями особистого життя і майже не з'являється на публіці в компанії можливих обраниць.