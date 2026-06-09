Авокадо созреет через несколько дней: как ускорить процесс с помощью популярного продукта

Авокадо уже давно стало привычным продуктом на кухнях украинцев, однако его созревание часто вызывает неудобства.

В магазинах плод нередко продается жестким, из-за чего потребителям приходится ждать несколько дней, прежде чем его можно будет использовать. В настоящее время авокадо может оставаться недозрелым или, наоборот, быстро перезревать, если условия хранения подобраны неправильно. Об этом говорится на портале "express".

Эксперты по питанию объясняют, что ускорить естественный процесс созревания можно с помощью обычного продукта – банана. Именно он активно выделяет этилен, природный газ, стимулирующий созревание фруктов и ускоряющий расщепление крахмала до сахаров. Благодаря этому авокадо скорее становится мягким, кремовым и готовым к употреблению.

Специалисты рекомендуют положить авокадо вместе с бананом в бумажный пакет и оставить при комнатной температуре. Такой способ создает замкнутую среду, в которой этилен накапливается, что значительно ускоряет процесс созревания. В среднем результат можно получить уже через два-три дня, в зависимости от начальной спелости плода.

В то же время эксперты отмечают, что важно регулярно проверять состояние авокадо, чтобы не упустить момент и не допустить перезревания. Температура и влажность в помещении могут также влиять на скорость процесса, поэтому условия хранения играют не менее важную роль, чем сам метод.

Если авокадо уже достигло оптимальной спелости, но его не планируют использовать сразу, специалисты советуют хранить его в холодильнике. Это позволяет замедлить дальнейшее созревание и сохранить текстуру и вкусовые свойства на несколько дополнительных дней.

Таким образом, простой кухонный лайфхак с использованием банана позволяет значительно сократить время ожидания и получить идеально спелое авокадо без усилий.