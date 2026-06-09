Авокадо дозріє за кілька днів: як пришвидшити процес за допомогою популярного продукту

Авокадо вже давно стало звичним продуктом на кухнях українців, однак його дозрівання часто викликає незручності.

У магазинах плід нерідко продається твердим, через що споживачам доводиться чекати кілька днів, перш ніж його можна буде використовувати. У цей час авокадо може залишатися недозрілим або, навпаки, швидко перезрівати, якщо умови зберігання підібрані неправильно. Про це йдеться на порталі "express".

Експерти з харчування пояснюють, що прискорити природний процес дозрівання можна за допомогою звичайного продукту — банана. Саме він активно виділяє етилен, природний газ, який стимулює дозрівання фруктів і прискорює розщеплення крохмалю до цукрів. Завдяки цьому авокадо швидше стає м’яким, кремовим і готовим до вживання.

Фахівці рекомендують покласти авокадо разом із бананом у паперовий пакет і залишити при кімнатній температурі. Такий спосіб створює замкнене середовище, у якому етилен накопичується, що значно пришвидшує процес дозрівання. У середньому результат можна отримати вже за два-три дні, залежно від початкової стиглості плоду.

Водночас експерти наголошують, що важливо регулярно перевіряти стан авокадо, щоб не пропустити момент і не допустити перезрівання. Температура та вологість у приміщенні також можуть впливати на швидкість процесу, тому умови зберігання відіграють не менш важливу роль, ніж сам метод.

Якщо авокадо вже досягло оптимальної стиглості, але його не планують використовувати одразу, фахівці радять зберігати його в холодильнику. Це дозволяє сповільнити подальше дозрівання та зберегти текстуру й смакові властивості на кілька додаткових днів.

Таким чином, простий кухонний лайфхак із використанням банана дозволяє значно скоротити час очікування та отримати ідеально стигле авокадо без зайвих зусиль.