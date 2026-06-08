Не только Влада: как ласково обращаться к Владиславе на украинском

Среди вариантов найдете Лада и Слава

Многие привычные имена имеют гораздо больше форм обращения, чем кажется на первый взгляд. Одно из них – Владислава.

Кроме популярного сокращения существует еще несколько вариантов, которые редко используют, хотя они звучат естественно и благозвучно на украинском языке. О них рассказал наставник по технике языка Адам Диденко.

Среди наиболее распространенных вариантов – Влада, Владя, Слава, а также более нежные формы Владушка и Владонька. Иногда можно услышать и вариант Лада. Все эти формы естественны для украинского языка и используются как в неформальном, так и в дружеском общении.

Что означает это имя

Само имя Владислава имеет славянское происхождение и является женской формой мужского имени Владислав. Оно состоит из двух частей: "влад" — то есть владеть или иметь власть, и "слава" — популярность, признание и уважение.

В переводе это имя часто толкуют как "та, что обладает славой" или "славная правительница". Оно символизирует силу характера, уверенность и уважение со стороны окружающих.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как на украинском обращаться к Ольге.