Не тільки Влада: як лагідно звертатися до Владислави українською

Серед варіантів знайдете Лада та Слава

Багато звичних імен мають значно більше форм звертання, ніж здається на перший погляд. Одне з них — Владислава.

Окрім популярного скорочення, існує ще кілька варіантів, які рідко використовують, хоча вони звучать природно й милозвучно українською мовою. Про них розповів наставник з техніки мови Адам Діденко.

Серед найпоширеніших варіантів — Влада, Владя, Слава, а також більш ніжні форми Владушка і Владонька. Іноді можна почути й варіант Лада. Усі ці форми є природними для української мови та використовуються як у неформальному, так і в дружньому спілкуванні.

Що означає це ім'я

Саме ім’я Владислава має слов’янське походження і є жіночою формою чоловічого імені Владислав. Воно складається з двох частин: "влад" — тобто володіти або мати владу, і "слава" — популярність, визнання та повага.

У перекладі це ім’я часто тлумачать як "та, що володіє славою" або "славна правителька". Воно символізує силу характеру, впевненість і повагу з боку оточення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як українською звертатись до Ольги.