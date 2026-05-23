Пенсию украинцам пересчитают по-новому. Что изменилось и на какую сумму можно рассчитывать

В Украине за три места вырос уровень средней зарплаты, влияющий на расчет пенсии Пенсионным фондом. В начале 2026 года эта цифра составляла более 21 тысячи грн.

Как сообщили в ПФУ, за март средняя зарплата в Украине превышает 23 тысячи и составляет 23 218 грн. Этот уровень выплаты повлияет на уровень пенсии украинцев в последующие годы.

Пенсионный фонд отметил, что за три месяца уровень зарплаты вырос на 1342 грн, а если сравнивать с прошлым годом, то более чем в 4,5 раза. В частности:

начало 2026 года — 21 876 гривен ;

— ; январь 2025 года — 18 660 гривен.

Как средняя зарплата влияет на размер пенсии

Для расчета пенсии Пенсионный фонд использует специальную формулу: Пенсия = Сз×Икз×Кс. Где:

Сз — средняя зарплата в Украине, учитываемая для расчета (за последние три года перед оформлением пенсии);

Икз – индивидуальный коэффициент зарплаты (соотношение собственной средней зарплаты к средней заработной плате по стране);

Кс – коэффициент стажа (определяют путем умножения количества лет стажа на 1%).

В то же время именно индивидуальный коэффициент зарплаты является основным в пенсионном расчете. Его рассчитывают так: зарплату за каждый месяц делят на среднюю зарплату по стране этого же месяца.

Как рассчитать пенсию

На какую пенсию можно рассчитывать

Берем среднюю зарплату за три последних года: 2024 – 17 486,60, 2025 – 20 653,55 и 2026 – 23 218. Трудовой стаж 30 лет. Выходит:

Икз – уровень зарплаты 25 тысяч в месяц, средняя по стране 23 218 грн. То есть 25000÷23200=1,08;

Кс – 30 лет умножаем на 1% получаем 0,3.

Расчет Пенсии: 2 3218×1,08×0,3 = 7 523 грн.

То есть с трудовым стажем в 30 лет и уровнем зарплаты за последние три года в 25 тысяч грн, учитывая среднюю зарплату по стране, ориентировочно человек будет получать 7,5 тысяч грн. Однако реальная сумма может отличаться из-за различных надбавок, перерасчетов или льгот.

К слову, эта сумма не дотягивает даже до уровня минимальной зарплаты на 2026 год, которая составляет 8 647 грн.

