Кассирша "АТБ" объяснила, почему начинают сканировать чужие товары на кассе преждевременно

Быстрый темп работы кассира нервирует покупателей

Быстрая работа кассиров в супермаркетах часто создает ситуации, когда покупатели не успевают сразу складывать товары и начинают переживать, что задерживают очередь или делают что-то не так.

Украинка под сообщением кассира "АТБ" с ником "luzrik_" в Threads поделилась своими переживаниями о том, как вести себя на кассе, когда покупок много, а времени для расчета кажется недостаточно.

По ее словам, при расчете она не успевает быстро сложить покупки в пакет. В результате продукты уже пробиты, а на ленту начинают выкладывать вещи следующего покупателя, создающего дополнительный стресс и неразбериху.

Женщина признается, что из-за таких ситуаций начала нервничать еще больше, ведь не хочет задерживать очередь или создавать неудобства другим.

Под сообщением отреагировала кассирша, которая успокоила покупательницу. Она объяснила, что не стоит беспокоиться, ведь ничего критического в такой ситуации нет. По ее словам, покупатель имеет право спокойно складывать товары, а кассир не должен спешить со сканированием следующих товаров.

Что ответила автор сообщения в комментариях

Напомним, ранее "Телеграф" писал о привычке покупателей, которую кассир "АТБ" назвал наиболее раздражительной во время работы.