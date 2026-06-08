Выплаты поделят на две части? Украинцам пересчитают пенсии по-новому, готовится реформа

Логику изменений выплат прежде всего видят в перераспределении средств внутри системы

Выплаты пенсий в Украине могут измениться. Правительство представило концепт новой пенсионной реформы, которая должна сократить разрыв между минимальными и максимальными выплатами.

Об этом сообщила народный депутат Украины Ольга Василевская-Смаглюк. По её словам, реформу хотят вынести на голосование не позже осени 2026 года.

Что хотят изменить для пенсионеров

Главное:

▪️ Пенсия будет делиться на две части – базовую (от государства) и страховую (зависит от стажа и взносов);

▪️ Появится гарантированный минимальный уровень выплат;

▪️ Сократят разрыв между наименьшими и наибольшими пенсиями;

▪️ "Элитные" пенсии для отдельных категорий постепенно переведут в систему профессиональных программ.

Пенсионная реформа 2026. Инфографика - Телеграф

"В Минэкономики логику реформы прежде всего видят в перераспределении средств внутри системы. За счет введения базовой части рассчитывают убрать эффект, наблюдаемый сейчас, когда выплата обесценивается через три года после выхода на пенсию. В то время как "новые" пенсионеры получают значительно более высокие выплаты, имея аналогичный стаж и зарплату", — объяснила нардеп.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине могут отменить бесплатный проезд.