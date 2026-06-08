Секретный трюк американцев: добавьте только две ложки этого, и соус к макаронам станет ресторанным

Этого не знает ни одна украинская хозяйка

Большинство хозяек пытаются улучшить вкус томатного соуса с помощью специй, чеснока или сливочного масла. Однако западные повара все чаще используют гораздо более неожиданный ингредиент, который обычно ассоциируется отнюдь не с основными блюдами.

Речь идет об обычном какао-порошок. Об этом пишет издание TastingTable со ссылкой на американского шеф-повара Билли Паризи.

На первый взгляд такая идея может показаться странной. Впрочем, кулинарные эксперты уверяют, что небольшое количество несладкого какао способно сделать соус до пасты гораздо более насыщенным и глубоким по вкусу, при этом блюдо совсем не будет иметь шоколадный привкус.

По словам шеф-повара, какао работает примерно так же, как темный шоколад в традиционном техасском чиле. Оно придает соусу сложности, подчеркивает вкус томатов и мяса и делает аромат более многогранным. При этом главное – не переборщить с количеством.

Эксперты объясняют, что секрет кроется в природной горчинке какао. Именно она помогает уравновесить сладость томатов и усиливает так называемые умами-ноты – вкусовые оттенки, отвечающие за чувство сытности и насыщенности блюда.

Кулинарные издания советуют добавлять только одну-две чайные ложки несладкого какао во время тушения соуса. Особенно хорошо этот прием работает с болоньезе и другими мясными соусами. В результате вкус становится более "взрослым" и ресторанным, хотя сам шоколад практически невозможно распознать.

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