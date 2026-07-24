Родившиеся в 50-х годах имеют скрытое преимущество: что позволяет им лучше справляться со стрессом

Жизненные испытания сформировали у них уникальные навыки

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Люди, родившиеся в период с 1945 по 1965 год, часто лучше контролируют свои эмоции и более спокойно реагируют на жизненные трудности. Специалисты объясняют, что дело не в врожденных способностях, а в исторических условиях, в которых росло это поколение.

Об этом пишет испанское издание OK Diario, ссылаясь на выводы психологов и результаты исследований.

Дело в том, что детство и юность этих людей пришлись на времена послевоенного восстановления, экономической нестабильности и постоянной неопределенности. Именно такие обстоятельства, по мнению психологов, помогли сформировать устойчивость к стрессу и умение правильно расставлять приоритеты.

Одной из теорий, объясняющих это явление, является теория социально-эмоциональной селективности американской психологи Лауры Карстенсен. Она утверждает, что люди, сталкивающиеся с длительной неопределенностью, начинают больше ценить время и естественным образом сосредотачиваются на том, что имеет для них истинную ценность.

Поэтому они тратят меньше эмоций на незначительные конфликты, а больше внимания уделяют близким людям, важным целям и собственному благополучию.

Эксперты также отмечают, что трудности могут способствовать развитию так называемой адаптивной стойкости. Речь идет не об угнетении эмоций, а о способности сохранять внутреннее равновесие даже тогда, когда обстоятельства резко изменяются.

Среди характерных черт этого поколения называют умение легче переносить разочарование, скорее приспосабливаться к новым условиям, отделять действительно важные проблемы от второстепенных и больше ценить человеческие отношения, чем материальные вещи.

Это поколение научилось ценить каждый момент жизни

В то же время психологи подчеркивают, что такой опыт имел и обратную сторону. Многие представители этого поколения привыкли скрывать свои переживания, реже обращались за психологической помощью и нередко умаляли эмоциональные трудности других людей, сравнивая их с собственными испытаниями.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему люди в возрасте 55+ лучше переносят покой, чем молодежь.