Главное — успеть подать заявление: как украинцам избавиться от долгов за коммуналку

Не все долги за жилищно-коммунальные услуги придется платить полностью

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Многие украинцы считают, что долги за коммунальные услуги придется погашать при любых обстоятельствах. Однако закон предусматривает несколько ситуаций, когда сумму задолженности можно снизить или даже добиться ее списания. Главное — знать свои права и не тратить попусту время.

Более подробно о том, как это сделать, расскажет "Телеграф" со ссылкой на портал "Стена".

Когда можно не платить старый долг

Одним из основных оснований является срок исковой давности, который составляет три года. Это означает, что если поставщик коммунальных услуг обратился в суд с требованием взыскать долг, возникший более трех лет назад, потребитель вправе просить суд применить срок исковой давности.

В то же время, такая норма не означает автоматического списания долга. Суд учтет его только тогда, когда сам должник заявит соответствующее ходатайство при рассмотрении дела. Если этого не сделать, решения могут быть приняты в пользу поставщика.

Следует помнить, что срок исковой давности может начать отсчет заново. Это происходит, если человек признает долг, например, уплатит его часть, попросит рассрочку или заключит договор о реструктуризации.

Долги имеют срок давности

Если вы долго не жили в квартире

Украинское законодательство также позволяет требовать перерасчета за отдельные коммунальные услуги, если человек отсутствовал в жилье более 30 дней и может это подтвердить документально.

Основанием могут быть:

пребывание за границей;

статус внутренне перемещенного лица;

лечение;

прохождение военной службы;

другие документально подтверждены причины продолжительного отсутствия.

Для этого необходимо обратиться к поставщику услуг с заявлением и документами, подтверждающими отсутствие.

Однако такой механизм работает не для всех платежей. Перерасчет обычно возможен только в отношении услуг, стоимость которых зависит от количества жителей или фактического пользования, например, водоснабжения или вывоза мусора.

Списать же начисления за отопление, управление домом или услуги, оплачиваемые по показателям счетчиков, как правило, не получится.

В некоторых случаях без суда не обойтись

Что делать, если уже получили иск

Если поставщик коммунальных услуг подал в суд, не стоит затягивать. После получения документов необходимо подать заявление о применении срока исковой давности, если есть основания.

Даже если решение уже принято без участия должника, в некоторых случаях можно просить суд восстановить срок его обжалования и ссылаться на пропущенный срок исковой давности.

Также существует другой способ решить проблему – заключить договор реструктуризации. В таком случае задолженность можно выплачивать частями по согласованному графику, что поможет избежать дополнительных штрафов и судебных издержек.

Напомним, как ранее рассказывал Телеграф, он сорвал пломбу на счетчике газа и заплатит кругленькую сумму: что решил суд.