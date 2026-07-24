Не покупайте арбуз, пока не увидите это на шкурке: испанские фермеры назвали "золотой знак"

Не нужно зря стучать по плоду

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Летом выбор арбуза в супермаркете часто напоминает лотерею: снаружи плоды могут быть почти одинаковыми, но один окажется сочным и сладким, а другой водянистым и недозрелым. Многие проверяют арбузы постукиванием, однако фермеры советуют обращать внимание на другую деталь.

По словам людей, ежедневно работающих с выращиванием и продажей фруктов, главным показателем спелости является желтое пятно на кожуре, передает издание Оk Diario. Это место, где арбуз лежал на земле во время созревания. Если он достаточно времени провел на грядке, этот участок приобретает кремовый или насыщенно-желтый оттенок.

Если пятно почти белое или едва заметное, это может свидетельствовать, что арбуз сорвали слишком рано и он не успел набрать нужную сладость.

Как выбрать самый сладкий арбуз в магазине. Фото: male.kozak

Кроме того, эксперты советуют обращать внимание еще на несколько признаков

Хороший арбуз обычно кажется тяжелее, чем выглядит, ведь содержит много сока. При легком постукивании спелый плод должен издавать глухой, глубокий звук.

Также следует выбирать арбузы правильной симметричной формы без вмятин, трещин и повреждений. Если есть плодоножка, лучше, чтобы она была сухой и коричневой, это может указывать на естественное созревание.

Еще один признак качественного арбуза – матовая кожура. Слишком блестящая поверхность иногда может быть сигналом, что плод еще не полностью созрел.

В то же время не стоит покупать арбузы с мягкими пятнами, синяками, странными вмятинами или следами повреждений. Такие признаки могут свидетельствовать о неправильном хранении или транспортировке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие признаки выдают испорченный арбуз.