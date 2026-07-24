Каменских заметили с беременным животиком: причастен ли к этому Потап (фото и видео)

В сети говорят о 5-6 месяцах

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Украинская певица Настя Каменских снова стала героиней слухов о возможной беременности. В сети распространяют фото и видео, сделанные очевидцами в Юрмале, где артистка находится во время фестиваля Лаймы Вайкуле. На кадрах пользователи заметили округлый живот певицы, что и послужило поводом для новых предположений.

Фото и видео опубликовал известный блогер-сплетник Богдан Беспалов. Автор сообщения предположил, что Каменских вроде бы может быть уже на "5-6 месяце" беременности.

Настя Каменских в Юрмале

Впрочем, сам Беспалов отнесся к этой информации скептически. Он обратил внимание, что появление кадров из Юрмалы совпало с выступлением Насти Каменских на фестивале, а также с анонсом нового релиза дуэта Потапа и Насти. По его мнению, слухи о беременности могут быть частью пиар-кампании в преддверии музыкальной премьеры.

Никаких официальных заявлений по беременности Настя Каменских пока не делала. Так что информация, распространяющаяся по сети, остается на уровне предположений.

Напомним, что в последнее время внимание к личной жизни Насти Каменских и Потапа снова усилилось. После новости о разводе неожиданно стало известно о воссоединении дуэта "Потап и Настя". Пара анонсировала новый общий релиз, что и вызвало волну обсуждений в сети.