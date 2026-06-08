Секретний трюк американців: додайте лише дві ложки цього, і соус до макаронів стане ресторанним

Цього не знає жодна українська господиня

Більшість господинь намагаються покращити смак томатного соусу за допомогою спецій, часнику чи вершкового масла. Однак західні кухарі дедалі частіше використовують значно несподіваніший інгредієнт, який зазвичай асоціюється зовсім не з основними стравами.

Йдеться про звичайний какао-порошок. Про це пише видання TastingTable із посиланням на американського шеф-кухаря Біллі Парізі.

На перший погляд, така ідея може здатися дивною. Втім, кулінарні експерти запевняють, що невелика кількість несолодкого какао здатна зробити соус до пасти значно насиченішим і глибшим на смак, при цьому страва зовсім не матиме шоколадного присмаку.

За словами шеф-кухаря, какао працює приблизно так само, як темний шоколад у традиційному техаському чилі. Воно додає соусу складності, підкреслює смак томатів і м'яса та робить аромат більш багатогранним. При цьому головне — не переборщити з кількістю.

Експерти пояснюють, що секрет криється у природній гірчинці какао. Саме вона допомагає врівноважити солодкість томатів і посилює так звані умамі-ноти — смакові відтінки, які відповідають за відчуття ситності та насиченості страви.

Кулінарні видання радять додавати лише одну-дві чайні ложки несолодкого какао під час тушкування соусу. Особливо добре цей прийом працює з болоньєзе та іншими м'ясними соусами. У результаті смак стає більш "дорослим" і ресторанним, хоча сам шоколад практично неможливо розпізнати.

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