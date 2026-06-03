Секретный ингредиент западных кулинаров: что нужно добавить в омлет, чтобы он был пышным

По вкусу этот омлет будет напоминать блюдо из хорошего ресторана

Кажется, многие до сих пор уверены, что для пышного омлета или нежной яичницы нужны молоко или сливки. Но западные повара все чаще используют совсем другой продукт, который можно найти почти в каждом холодильнике.

Речь идет об обычной сметане. Именно ее профессиональные повара называют одним из лучших способов сделать яичницу мягкой, воздушной и кремовой без риска пересушить блюдо. Об этом пишет Tasting Table.

Как использовать этот лайфхак

Для двух-трех яиц достаточно добавить примерно одну чайную ложку сметаны. Ее смешивают с яйцами еще до начала жарки. После этого массу готовят на небольшом огне, постоянно помешивая.

Омлет. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Как это работает

По словам кулинарных экспертов, секрет работает благодаря сочетанию жира, влаги и легкой кислинки. Такой состав помогает яичным белкам сворачиваться более деликатно во время нагревания, поэтому готовое блюдо получается более нежным и буквально тает во рту.

Некоторые шеф-повара также обращают внимание на легкую кислотность сметаны. Она не только улучшает структуру яиц, но и делает вкус более сбалансированным. Особенно хорошо такой прием работает, если к блюду добавляют творог, зелень или бекон.

Ранее "Телеграф" делился секретом идеально хрустящего картофеля. Западные кулинарные эксперты уже давно используют простой трюк.