Пикалов, Большой или Ткач? Кто из "Квартала" мог бы стать президентом Украины, по мнению ИИ

Кто из известных юмористов может повторить судьбу действующего президента и возглавить страну

После того как Владимир Зеленский прошел путь от юмориста до президента Украины, вопрос о возможном "преемнике" из числа его бывших коллег периодически возвращается в информационное пространство. И хотя сами участники "Квартала 95" не демонстрируют политические амбиции, один кандидат среди них все же заметно опережает других.

"Телеграф" спросил у искусственного интеллекта, кто из "Квартала" мог бы стать президентом Украины. По мнению ChatGPT, это вполне мог бы стать Евгений Кошевой.

На первый взгляд, такой ответ может показаться очевидным. Но если отбросить эмоции и проанализировать узнаваемость, политический капитал, публичный опыт и связь с действующей властью, именно Кошевой выглядит наиболее реалистичным претендентом на роль человека, который теоретически мог бы повторить феномен Зеленского.

В отличие от других участников студии, по словам ИИ, Кошевой десятилетиями оставался одним из самых близких друзей Зеленского. После победы нынешнего президента на выборах он фактически стал главным медийным лицом "Квартала 95".

Евгений Кошевой. Фото: Люкс.фм

За годы полномасштабной войны Кошевой неоднократно участвовал в благотворительных и волонтерских проектах, активно комментировал общественные события и оставался узнаваемой фигурой в украинском медиапространстве. Именно такой набор характеристик часто становится фундаментом будущей политической карьеры.

Хочет ли Кошевой в политику

Интересно, что главным аргументом в пользу Кошевого может быть именно его нежелание стать политиком. Еще во время инаугурации Зеленского в 2019 году актер откровенно заявлял журналистам, что не видит себя в политике и не планирует менять сцену на государственную службу.

Евгений Кошевой и Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

Впрочем, подобные слова украинцы уже слышали и с самого Зеленского задолго до его президентской кампании. Поэтому, по мнению ИИ, отсутствие политических заявлений сегодня отнюдь не означает, что такая возможность исключена в будущем.

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