Пікалов, Великий чи Ткач? Хто з "Кварталу" міг би стати президентом України, на думку ШІ

Хто з відомих гумористів може повторити долю чинного президента та очолити країну

Після того як Володимир Зеленський пройшов шлях від гумориста до президента України, питання про можливого "наступника" з числа його колишніх колег періодично повертається в інформаційний простір. І хоча самі учасники "Кварталу 95" не демонструють політичних амбіцій, один кандидат серед них усе ж помітно випереджає інших.

"Телеграф" запитав у штучного інтелекту, хто з "Кварталу" міг би стати президентом України. На думку ChatGPT, це цілком міг би стати Євген Кошовий.

На перший погляд, така відповідь може здатися очевидною. Але якщо відкинути емоції та проаналізувати впізнаваність, політичний капітал, публічний досвід і зв'язок із чинною владою, саме Кошовий виглядає найбільш реалістичним претендентом на роль людини, яка теоретично могла б повторити феномен Зеленського.

На відміну від інших учасників студії, за словами ШІ, Кошовий десятиліттями залишався одним із найближчих друзів Зеленського. Після перемоги нинішнього президента на виборах він фактично став головним медійним обличчям "Кварталу 95".

Євген Кошовий. Фото: Люкс.фм

За роки повномасштабної війни Кошовий неодноразово брав участь у благодійних та волонтерських проєктах, активно коментував суспільні події та залишався впізнаваною фігурою в українському медіапросторі. Саме такий набір характеристик часто стає фундаментом для майбутньої політичної кар'єри.

Чи хоче Кошовий у політику

Цікаво, що головним аргументом на користь Кошового може бути саме його небажання ставати політиком. Ще під час інавгурації Зеленського у 2019 році актор відкрито заявляв журналістам, що не бачить себе в політиці та не планує змінювати сцену на державну службу.

Євген Кошовий та Володимир Зеленський. Фото: УНІАН

Втім, схожі слова українці вже чули й від самого Зеленського задовго до його президентської кампанії. Тому, на думку ШІ, відсутність політичних заяв сьогодні зовсім не означає, що така можливість виключена в майбутньому.

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