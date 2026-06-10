Желтеют листья помидоров? Бывалый фермер рассказал, чем срочно нужно удобрить кусты

Недостаток калия видно по листьям и вкусу томатов — а лечится он простыми удобрениями

Помидоры — один из самых популярных видов овощей. А помидоры розового цвета зачастую обожаемы больше прочих из-за своего более богатого вкуса. При этом далеко не все огородники знают, что именно из-за своего вкуса розовые томаты нуждаются в более обильных подкормках.

Розовые (а также оранжевые) помидоры — еще те обжоры и эстеты. Причиной этих капризов является естественная потребность растений в калие. И дело в том, что для них требуется на ⅓ калия больше, чем для обычных красных томатов и их гибридов.

Из-за более высокого спроса на калий на первых кистях розовых томатов часто можно наблюдать "калийное истощение" . Этот дефицит выражается в краевом ожоге (край листьев коричневеет), пожелтением старых листьев, неравномерностью созревания и плохим вкусом плодов.

Чтобы избежать проблем, нужно изначально обеспечить розовые помидоры бОльшим количеством удобрения с калием в начале сезона, а затем продолжать удобрять через определенные промежутки времени. В частности, в момент налива кистей следует обработать по листу все помидоры любым комплексным удобрением с калием, цинком и марганцем .

Но! Для розовых томатов подкормка по листу — это крайне мало. Оптимально было бы подлить под корень, например, раствор гумата калия либо такими удобрениями, как сульфат калия, монофосфат калия, а если есть нехватка азота, то калиевая селитра.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие сорта помидоров не болеют фитофторой.