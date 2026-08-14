Остров возле Шотландии, который скрыли от всего мира: почему люди здесь были нежелательными гостями

Страна пыталась обеззаразить остров, но после попыток он еще более 30 лет оставался безлюдным

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Шотландский остров Грюинард имеет интересную и жуткую историю, после которой людям было запрещено ступать на его земле почти полвека. Там во время Второй мировой войны проводили тайные эксперименты, связанные с очень страшным заболеванием.

Этот безлесный остров расположен в Шотландии. На Грюинарде когда-то жили рыбаки и фермеры, но с середины XX века им нельзя было посещать остров, названный островом смерти, сообщили в издании "Countryfile".

Первое, что привлекло внимание общественности, это странные случаи гибели овец и появление подозрительных облаков над самим островом. Позже выяснилось, что британские военные проводили испытания биологического оружия.

Остров Грюинард. Фото: ladbible

Как все началось

Британские власти искали место для испытаний оружия. В 1942 году они нашли остров Грюинард у побережья Шотландии — он был необитаем и находился не так уж далеко от материка. Позже его земли выкупили у местных жителей и ограничили доступ туда. Эксперименты начали проводить специалисты из британского исследовательского центра в Портон-Дауне.

Что там творилось

Военные решили проверить действие спор сибирской язвы — бактерии, способной длительное время сохраняться в почве и представлять серьезную опасность для людей и животных.

Эксперименты начали проводить на овцах. На них испытывали распространение спор с помощью взрывных устройств. Животные заболевали и погибли, после чего их останки уничтожал или закапывали.

Результаты эксперимента показали, насколько опасным могло быть биологическое оружие. Британские военные даже рассматривали возможность использования сибирской язвы против сельского хозяйства нацистской Германии. Речь шла, в частности, о заражении кормов для скота, что могло нанести серьёзный ущерб.

Британские военные, завершив свои ужасные эксперименты, должным образом не очистили остров. Грюинард просто закрыли, а территория осталась потенциально заражённой.

О военных экспериментах постепенно начали говорить местные жители. Фермеры на материке замечали последствия того, что происходило на острове, а со временем эта история попала в прессу.

В 1962 году BBC показала документальный фильм о Грюинард. После этого внимание к острову значительно возросло, а британское правительство стали активнее призывать к решению проблемы.

Таинственные "Командос Темной Жатки"

В 1970-х годах власти предприняли первую попытку обеззаразить остров, однако полностью очистить его тогда не удалось.

В начале 80-х годов ситуация получила неожиданное развитие. Неизвестная группа, называвшая себя "Командос Темной Жатки", потребовала окончательной ликвидации последствий экспериментов.

Участники акции даже оставляли возле Портон-Дауни контейнеры с грунтом, заявляя, что он происходит из Грюинарда. Это привлекло внимание общественности и усилило давление на правительство.

В 1986 году британские власти начали масштабную очистку острова. Верхний пласт грунта на зараженных участках сняли и уничтожили, а территорию обработали специальными средствами. Через четыре года, в 1990 году, Грюинард официально объявили безопасным.

Можно ли попасть на остров сегодня

После почти полувека изоляции Грюинард снова открыли для посещения. В то же время, он так и не стал популярным туристическим местом.

Остров хорошо виден с материка, в том числе с дороги A832 недалеко от залива Мангасдейл. Регулярного паромного сообщения с ним нет, поэтому попасть туда можно только частной лодкой и при соответствующей договоренности.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как пять кошек сменили целый остров и повлекли за собой экологическую катастрофу.