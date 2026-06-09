Многие торопятся жарить блины и совершают ошибку, которая портит блюдо – проверьте себя

Тесто для блинов должно настояться

Блины — простое в приготовлении блюдо, но получается далеко не у всех. Часто блины рвутся или прилипают к сковороде и получаются резиновыми на вкус.

Многие замешивают тесто и сразу же ставят сковороду на огонь. Это и есть главная ошибка. Для идеального результата тесто на блины должно настояться в холодильнике, отмечают на портале Superzena.

Для чего ставить тесто в холодильник

Когда тесто отдыхает в холоде, внутри него происходит сразу несколько важных процессов. Во-первых, мука постепенно впитывает всю жидкость — молоко, яйца и воду. Клейковина, которая активируется при замешивании и делает тесто "тугим", в холоде расслабляется.

Одновременно пузырьки воздуха, которые образовались при взбивании, равномерно распределяются по всему объёму смеси. Это значит, что тесто будет ложиться на сковороду ровно, без пустот.

Охлаждение также замедляет процессы брожения в тесте.

Сколько времени нужно ждать

Тесто на блины необходимо настаивать в холоде как минимум 30 минут. За это время оно успевает стабилизироваться, и результат будет заметно лучше, чем при немедленной выпечке.

Оптимальное время — от 1 до 2 часов. Тогда тесто становится однородным, хорошо распределяется по сковороде и равномерно пропекается.

Идеальный вариант — приготовить тесто с вечера, оставить его в холодильнике на ночь, а утром готовить блины. В таком случае тесто нужно достать из холодильника за 10 минут до выпечки, чтобы оно слегка прогрелось и дало более пышные блины. Если после ночи в холодильнике тесто покажется слишком густым, можно добавить 1–2 столовые ложки молока и перемешать..